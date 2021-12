Imland-Klinik in Rendsburg : Intensivpfleger über das Corona-Jahr 2021: „Plötzlich starben auch junge Menschen“

Corona hat 2021 den Alltag in der Imland-Klinik geprägt. Höhere Belastung für die Belegschaft, mehr Kontakt mit dem Tod – aber auch ein größerer Zusammenhalt. Der Leiter der Intensivpflege gibt persönliche Einblicke.

Rendsburg | Zweite, dritte und vierte Welle, Delta-Variante und zuletzt Omikron: Das Corona-Jahr 2021 war ein ständiges Auf und Ab. An keinem Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlicher zu spüren als in der Imland-Klinik. Und dort vor allem auf der Intensivstation. An vorderster Linie: Ärzte und Pfleger. Steve Koop ist ...

