Haushaltssperre zeigt Wirkung : Corona-Hilfen und harter Sparkurs retten Büdelsdorfer Finanzen

Die Stadt schließt das Jahr 2020 mit einem deutlichen Überschuss ab. Einen entscheidenden Anteil daran haben Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro durch Land und Bund.

Büdelsdorf | Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Plus von rund 884.000 Euro. In der Haushaltsplanung war die Stadtvertretung noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,48 Millionen Euro ausgegangen. Viele Investitionen wurden verschoben „Es ist erforderlich, den Jahresabschluss differenziert zu betrachten“, machte Bürgermeister Rainer Hinrichs deutlich....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.