Rendsburg : Sieben Millionen Euro für die Imland-Klinik: Kreis gibt Corona-Hilfen frei

Um unter den Rettungsschirm des Bundes zu kommen, sind die Corona-Zahlen zu gut. Jetzt springt der Kreis selbst ein.

Rendsburg | Abgesagte Operationen und Betten, die nicht belegt werden können, weil sie für Covid-19-Patienten freigehalten werden müssen. Die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde verliert aufgrund der Corona-Pandemie jeden Tag 45.000 Euro. Der Kreis will dieses Minus jetzt mit sieben Millionen Euro ausgleichen. Eigentlich soll die Hi...

