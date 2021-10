Rendsburg-Eckernförde : Drittimpfungen gegen Corona stocken: Kreis sieht Land in der Pflicht

Derzeit gibt es zu wenige Möglichkeiten für eine „Booster-Impfung“. In Hohenwestedt wird im November allerdings ein offener Termin angeboten, der auch für Drittimpfungen genutzt werden kann.

Rendsburg | Wer sich eine Drittimpfung abholen will, wird gebeten, dies in einer Arztpraxis zu tun. Der Infektiologe Professor Dr. Stephan Ott erklärte allerdings, dass viele ältere Menschen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde berichteten, dass es hierbei Probleme gebe. Ott regte aus diesem Grund an, die Impfzentren des Kreises für den dritten Piks wieder zu reak...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.