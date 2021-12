Corona-Impfaktion in Rendsburg : Boostern mit mehr als 10.000 Biontech-Dosen: Nur noch knapp 200 Termine frei

Die Booster-Aktion des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist schon jetzt ein Erfolg: Fast alle Termine sind vergeben. Am kommenden Montag beginnt das Impfen.

Rendsburg | 10.560 Impfungen in sieben Tagen: Der „Booster-Marathon“ des Kreises Rendsburg-Eckernförde soll der laufenden Impfkampagne neuen Schwung verleihen. Auf dem Norla-Gelände in Rendsburg werden ab Montag, 6. Dezember, Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Wer bisher noch keinen Termin hat, muss sich nach Angaben des Kreises jedoch beeilen. Am F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.