Rendsburg-Eckernförde : Corona: Bereits 38 Omikron-Fälle im Kreis, ein Großteil davon im Raum Eckernförde

Infektiologe Professor Dr. Stephan Ott rechnet damit, dass nach den Feiertagen deutlich mehr Fälle bekannt werden.

Rendsburg | Omikron ist in Rendsburg-Eckernförde weiter auf dem Vormarsch: Nachdem am Montag, 20. Dezember erstmals ein Fall der neuen Corona-Variante im Kreis nachgewiesen wurde, stieg die Zahl der Menschen, die mit der neuen Variante B.1.1.529 infiziert sind am Heiligabend auf 15. Sieben Fälle konnten dabei einer Weihnachtsfeier des Eckernförder SV zugeordnet w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.