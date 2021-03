Fockbeker Paulus-Kita : Nach Corona-Ausbruch: 13 Kinder und vier Mitarbeiter warten auf Entwarnung

Seit zwei Wochen befinden sie sich in Quarantäne. Der Kindergarten-Betrieb lief seitdem eingeschränkt weiter.

Fockbek | Die hohen Corona-Zahlen in Fockbek bei Rendsburg sind auf eine Infektionswelle in der kirchlichen Paulus-Kita zurückzuführen. Das bestätigte das Corona-Lagezentrum des Kreises am Montag. Die Einrichtung im Friedhofsweg wird seit Beginn des Jahres vom Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde getragen. Abschließende Tests am Montag Wie Antonia Burgmann ...

