Inzidenzwert steigt deutlich : Jeder Zehnte im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte schon Corona

824 Neuinfektionen ließen den Inzidenzwert am Montag drastisch ansteigen. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich im Kreisgebiet insgesamt 27.855 Menschen mit dem Virus.

Rendsburg-Eckernförde | Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montag, 7. März, rasant angestiegen. Laut Julia Rose aus dem Corona-Lagezentrum des Kreises Rendsburg-Eckernförde gab es am Montag 824 Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen auf 5786, davon befinden sich fünf Menschen in k...

