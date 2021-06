Gegen Pflegenotstand : Ausbildung erfolgreich – nun verstärken 13 Chinesinnen die Rendsburger Imland-Klinik

Das Projekt war im Januar 2018 als Experiment gestartet. Trotz hoher Hürden, die überwunden werden mussten, wertet die Klinik-Leitung das Ergenis als Riesenerfolg.

Rendsburg | Vor dreieinhalb Jahren eröffnete die Pflegeschule der Imland-Klinik in Rendsburg eine Klasse mit 15 chinesischen Auszubildenden zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Am Freitag erhielten 15 frisch examinierte Pflegekräfte ihr Abschlusszeugnis. Dreizehn von ihnen werden auch zukünftig in der Imland-Klinik arbeiten. Das Projekt ist ein Schritt, um dem ...

