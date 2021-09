Feiern mit Corona-Regeln : Party im „Cheyenne-Club“ – Rendsburgs einzige Disco öffnet am Samstag

Betreiber Stefan Conring hat keine leichte Zeit hinter sich, nicht nur wegen der 18 Monate Pandemie-Pause. Jetzt will er zusammen mit seinen Gästen zurück in den routinierten Alltag.

Rendsburg | Am Sonnabend endet eine Durststrecke, von der niemand geglaubt hätte, dass sie so lange andauern würde: Rendsburgs einzige Disco, der „Cheyenne-Club“, öffnet am 25. September nach 18 Monaten Corona-Pause wieder seine Theken und Tanzflächen. Treffen in Innenräumen ohne Maske Betreiber Stefan Conring hat sich erst am Montag zu diesem Schritt entsc...

