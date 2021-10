Theater in Rendsburg : Trauer ums eigene Kind: TV-Stars bringen Tabu-Thema ins Theater

Das eigene Kind stirbt, die Eltern verzweifeln an ihrer Trauer und trennen sich – Thema eines neuen Stücks am Landestheater. Das Ex-Ehepaar wird gespielt von einem Ehepaar: Cheryl Shepard und Nikolaus Okonkwo.

Rendsburg | Für das Schauspieler-Ehepaar Cheryl Shepard und Nikolaus Okonkwo ist es eine Premiere im doppelten Sinn. Am Mittwoch, 13. Oktober, hebt sich im Landestheater in Rendsburg das erste Mal der Vorhang für das Stück „Gift. Eine Ehegeschichte“, und zum ersten Mal werden die beiden Mimen gemeinsam auf der Bühne stehen. Das Ehepaar spielt ein Ex-Ehepaar in ei...

