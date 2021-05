Mit Video : Selbst in Udo Lindenbergs Wohnzimmer rockte Charly Schreckschuss die Bühne

Am Sonnabend feiert der Bandleader aus Krummwisch, der mit bürgerlichem Namen Rainer Beutin heißt, seinen 70. Geburtstag. In über 40 Bühnenjahren hat er viel erlebt. Bereit für die Rente ist er aber noch nicht.

Krummwisch | Rainer „Charly“ Beutin könnte inzwischen fast in die Liste der Kulturdenkmäler des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgenommen werden. Nur ist der Bandleader der Charly Schreckschuss Band auch nach 40 Bühnenjahren, in denen Auftritte im legendären „Onkel Pö“ in Hamburg oder auf dem Wacken Open Air nur zwei der Highlights waren, noch lange nicht still. A...

