Kronwerk-Gymnasium Rendsburg : Kreativ im Corona-Lockdown: Carlotta Schuldt gewinnt Schulwettbewerb

Das Mädchen aus der 8. Klasse konnte den Literaturwettstreit zum Thema Harry Potter für sich entscheiden.

Rendsburg | Am Rendsburger Kronwerk-Gymnasium wurde erstmalig ein Literaturwettbewerb veranstaltet. Die Teilnehmer waren aufgerufen, die Geschichte aus dem letzten Band der Harry-Potter-Reihe „Und die Heiligtümer des Todes“ weiter- oder umzuerzählen. Was denken die anderen Charaktere? Am Ende konnte sich Carlotta Schuldt aus der 8a mit ihrer Fanfiction durc...

