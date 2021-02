13 Personen erkrankt : Corona-Ausbruch im Rendsburger Caritas-Seniorenheim Sankt Vincenz

In dem Haus an der Herrenstraße steht ein ganzer Bereich unter Quarantäne. Ein Bewohner liegt im Krankenhaus.

Rendsburg | Im Caritas-Seniorenheim in Rendsburg gibt es einen Corona-Ausbruch mit insgesamt 13 Erkrankten. Elf Bewohner und zwei Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Alle Betroffenen haben leichte bis keine Symptome, so Sprecher Mathias Thees am M...

