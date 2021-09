Caravan und Co 2021 Rendsburg : Erste große Camping-Messe im Norden ein großer Erfolg: Termin für 2022 steht

Großer Erfolg für „Caravan und Co“. Die erste Messe dieser Art im hohen Norden lockte 20.000 Besucher. Damit steht fest: Es gibt 2022 eine Neuauflage der Campingmesse.

Rendsburg | Die erste „Caravan und Co“ hat alle Erwartungen übertroffen. „20.000 Besucher, das ist mega“, sagte am Sonntag Mitorganisator Torge Ramm. Vor allem am Sonnabend war der Andrang auf dem Messegelände zeitweise so groß, dass sich einige Besucherinnen und Besucher vorübergehend einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzten. Aus den Kreisen der Händler gab es viele p...

