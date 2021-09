Caravan und Co 2021 Rendsburg : Video: Messe-Star „Centurion“ – So sieht das Luxus-Reisemobil von innen aus

Der Concorde Centurion gehört zu den größten Wohnmobilen der Welt. Auf der Camper-Messe in Rendsburg ist es zudem mit 588.000 Euro das teuerste. Aussteller Luca Reimers führt uns im Video durch den luxuriösen Riesen.

Rendsburg | Das kleine Eigenheim auf Rädern verfügt zum Beispiel über eine Regenwald-Dusche, ein komfortables Doppelbett und jede Menge Stauraum. Doch ist das der Stoff aus dem die Camping-Träume gemacht sind? Wir haben uns das Luxusmobil in Rendsburg aus der Nähe angeschaut. Luxus-Wohnmobil in Rendsburg: So sieht der "Centurion" von innen aus Auch interess...

