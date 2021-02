Rendsburg : Hilfe beim Corona-Lüften: Stadt installiert CO2-Ampeln in Grundschulen

Die Sensoren messen die Luftqualität. Über ein neues Funknetz lassen sich die Daten mehrerer Geräte gebündelt abrufen.

Rendsburg | Kleine Lämpchen leuchten seit Neuestem in den Klassenzimmern der Rendsburger Grundschulen. Verbunden sind die Lampen mit Sensoren, die den CO2-Gehalt in der Luft messen. Leuchten sie grün, ist alles in Ordnung. Wird die Luft schlechter, wechseln sie ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.