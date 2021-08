Zwischen Fockbek und Hohn : Politiker kritisieren Bürgermeisterin Petersen: Radwegebau kommt nicht voran

Der Bau der Fahrradroute entlang der K69 wurde 2018 angestoßen. Fockbeks Bürgermeisterin Tanja Petersen sieht den Grund für die Verspätungen in dem „erheblichen Arbeitsdruck“ in der Verwaltung.

Fockbek | Wer in diesem Sommer die seltenen regenfreien Tage für eine Radtour durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde nutzen will, hat zwischen Fockbek und Lohe-Föhrden ein Problem: Gerade an dem schönen Stück der K69, das durch den Wald am Fockbeker Moor führt, gibt es keinen Radweg. Dabei war der Bau einer Fahrradstrecke dort schon 2018 beschlossene Sache. M...

