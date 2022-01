Bis zu 10.000 Euro Schaden : Klein Königsförde: Busfahrer kollidiert mit Wartehäuschen und begeht Fahrerflucht

Nachdem kurz vor Weihnachten ein Bus der Autokraft GmbH ein Wartehäuschen in Klein Königsförde zerstört, bleibt der Schaden ungemeldet. Marko Schiefelbein, Bürgermeister der Gemeinde Krummwisch, muss die Verursacher selbst ermitteln.

Klein Königsförde | Die Bushaltestelle „Wendeplatz“ in Klein Königsförde bietet derzeit eine ungewöhnliche Szenerie: Das Wartehäuschen liegt – in mehrere Teile zerbrochen – Teils auf dem Dach. Geborstenes Holz, Äste und Glasscherben sind auf der Wiese verteilt. Offensichtlich gab es einen Unfall, Reifenspuren im Grass lassen erahnen, was sich hier am 23. Dezember 2021 zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.