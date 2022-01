Elsdorf-Westermühlen : Eltern sauer: Bus auf Abwegen – Fahrt zur Schule endet im Matsch

Weil zwei verirrte Busfahrer auf ihr Navi vertrauten, fuhr sich ihr Gelenkbus in einem Neubaugebiet fest. Dabei hatten die Schüler vom Befahren der Straße abgeraten.

Elsdorf-Westermühlen | Die Schülerbeförderung im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht bei vielen Eltern weiter in der Kritik. In Elsdorf-Westermühlen gab es in der letzten Woche nun einen Vorfall, der das Fass bei den Eltern der betroffenen Schüler zum Überlaufen bringt. Was war passiert? Ein Bus der Linie 772 fuhr planmäßig in Hamdorf um 6:51 Uhr ab, um Schüler von dort un...

