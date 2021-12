Klein Bennebek und Börm : Bundeswehr lehnt Windparkprojekt in jetziger Form ab – Bürgermeister Petersen ist sauer

Die Bundeswehr will dem Bau von 13 Windkraftanlagen in Klein Bennebek und Börm so nicht zustimmen. Die geplanten Windkraftanlagen seien zu hoch für das Gebiet. Für die beteiligten Gemeinden ist dies nicht nachvollziehbar.

Klein Bennebek/Börm | Zum Thema Windkraftausbau erklärte Bürgermeister Petersen, dass die Projektierer die Pläne für die Errichtung der 13 Windkraftanlagen zur Genehmigung vorgelegt haben. Zum Thema: Investoren wollen in Börm und Klein Bennebek 138 Meter hohe Windräder bauen Bundeswehr lehnt Projekt ab Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hat die Bundeswehr eine S...

