Rendsburger Parteibasis : CDU, SPD, Grüne: Alle Ortsvereine sehen ihre Kanzlerkandidaten bei Bundestagswahl vorn

Für die Grünen um den Ortsvorsitzenden Klaus Magesching ist die K-Frage noch nicht entschieden. Auch die Anführer von SPD und CDU erwarten einen spannenden Wahlkampf. Alle rechnen sich Siegchancen aus.

Rendsburg | An manchen Laternenmasten hängen die Plakate schon im Doppelpack übereinander. Für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, bringen sich die Parteien auch in und um Rendsburg in Position. Auf der Ebene der Ortsvereine sorgt der Dreikampf der Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) unterdessen für rei...

