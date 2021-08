Rendsburger Werft : Nach der Übernahme: Arbeitsminister Hubertus Heil besucht Nobiskrug

Der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (SPD) lotst seinen Parteigenossen von Berlin an die Obereider: Bei Gesprächen mit Betriebsrat und Geschäftsführung soll es unter anderem um das Thema Tarifbindung gehen.

Rendsburg | Auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg gibt sich Bundesprominenz die Klinke in die Hand. Wenige Tage nach der vollzogenen Übernahme durch die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und dem Besuch von Investor und FSG-Eigentümer Lars Windhorst wird Hubertus Heil (SPD) bei Nobiskrug erwartet. Die Visite am Dienstag, 24. August, steht im Zeichen des Bund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.