Bünsdorf : Feuerwehr soll neues Löschfahrzeug bekommen, aber gibt's auch ein Boot?

Über Details soll eine Arbeitsgruppe beraten. Ob die Feuerwehr auch ein neues Rettungsboot bekommt, ist noch offen.

Bünsdorf | In der jüngsten Sitzung der Bünsdorfer Gemeindevertretung wurde grundsätzlich die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr beschlossen. In der nächsten Sitzung am 15. März sollen die Personen benannt werden, die in einer A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.