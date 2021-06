„Wie in einer Fernsehshow“ : Weltweites Event: Büdelsdorfer Unternehmen ACO vernetzt Top-Architekten

Die zweite Auflage des Architekten- und Planertages führt nach Asien und Südamerika. Für die Veranstaltung wurde eigenes ein TV Studio errichtet.

Büdelsdorf | Das Büdelsdorfer Unternehmen ACO verbindet erneut Kontinente. Bei der zweiten Auflage des digitalen Architekten- und Planertages bringen die Experten für Entwässerung das Who is Who der internationalen Architekturszene zusammen. Jeder hat seine Aufgabe Am Donnerstag, 10. Juni, um 17 Uhr beginnt die aufwendig geplante Live-Übertragung. Bis dahin ...

