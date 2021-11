Fußball-Landesliga Schleswig : Wieder Rot und eine Niederlage: Büdelsdorfer TSV verliert Derby beim TuS Rotenhof mit 0:3

Nach einer umstrittenen Hinausstellung gegen Frane Dundov fehlt den Gästen am Ende die Kraft. Rotenhof nutzt die Überzahl gnadenlos aus. Der BTSV bleibt damit Tabellenletzter, der TuS rückt vorerst auf Platz 2 vor.

Rendsburg | Freude hier, Frust dort: Während der TuS Rotenhof mit dem 3:0 (1:0) im Derby der Fußball-Landesliga Schleswig gegen den Büdelsdorfer TSV zum achten Mal in Folge ungeschlagen blieb (sieben Siege, ein Remis) und mindestens als Dritter in die Winterpause geht – der TuS ist momentan Zweiter, die Konkurrenten TSV Nordmark Satrup und Husumer SV haben an den...

