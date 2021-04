Am 21. April in Büdelsdorf : Handballer des TSV und Deutsches Rotes Kreuz organisieren Blutspendetermin

Von 15.30 bis 19 Uhr können Freiwillige in der Sporthalle an der Heinrich-Heine-Schule Lebenssaft spenden.

Büdelsdorf | Die Männer und Frauen der Handballabteilung des Büdelsdorfer TSV organisieren am Mittwoch, 21. April, von 15.30 bis 19 Uhr zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) einen Blutspendetermin in Büdelsdorf. Das DRK war sofort mit an Bord „Die Idee zu der Aktion haben wir vom TSV Hürup abgeschaut. Ich fand die Idee super und habe sie dem Rest des ...

