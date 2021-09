Virtuelle Wanderung : Von Hamburg nach Norwegen: Büdelsdorfer Verwaltung erläuft 1000 Euro für guten Zweck

50 Mitarbeiter der Büdelsdorfer Stadtverwaltung haben sechs Wochen lang ihre Schritte gezählt und dabei 2252 Kilometer zurückgelegt. Mit ihrer Gemeinschaftsaktion haben sie eine stolze Summe für den guten Zweck erlaufen.

Rendsburg | 50 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind vom 25. Mai bis zum 5. Juli in Teams im Rahmen eines Schritte-Wettbewerbs virtuell von Hamburg nach Bergen in Norwegen gewandert – und haben so gemeinsam eine Strecke von 2252 Kilometern in sechs Wochen zurückgelegt. Dazu wurden alle Schritte im Berufsalltag, aber auch alle Aktivitäten in der Freizeit von A wie ...

