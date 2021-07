Kampf gegen Corona : Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf: Ab Montag Johnson&Johnson für alle

Das Land stellt den beiden Impfzentren im Kreis für die kommende Woche jeweils 100 zusätzliche Impfdosen bereit. Anmelden können sich Impfwillige ab sofort.

Büdelsdorf | In den Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf werden in der kommenden Woche jeweils 100 Impfdosen des Wirkstoffs von Johnson&Johnson verabreicht. Es handelt sich um Impfstoff, den die Impfzentren zusätzlich vom Land bekommen haben. Anmelden kann man sich ab sofort beim Bürgerservice der Kreisverwaltung. Wer zuerst anruft, bekommt zuerst einen Piks in d...

