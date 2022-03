Blau-gelbe Flagge gehisst : Büdelsdorf sendet Zeichen der Solidarität an Menschen in der Ukraine

Rund 100 Menschen waren zur Veranstaltung am Büdelsdorfer Rathaus gekommen. Auch habe die Stadt bereits viele konkrete Angebote für Flüchtlinge aus der Bevölkerung entgegengenommen.

Büdelsdorf | Vor dem Rathaus versammelten sich am Donnerstag rund hundert Menschen, um ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und ihren Protest gegen den Krieg auszudrücken, den Russland in das Land gebracht hat. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die Familienmitglieder oder Freunde in diesem Krieg verloren haben“, sagte die Bürgervorsteherin Maike...

