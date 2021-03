Umstrittener Strassenname : Büdelsdorf will Nazi-Dichter „Gustav Frenssen“ aus der Stadt verbannen

Der Bildungsausschuss hat am Donnerstag mit einem einstimmigen Beschluss das Verfahren der Umbenennung eingeleitet.

Büdelsdorf | Die Umbenennung der „Gustav-Frenssen-Straße“ in Büdelsdorf wird von der Selbstverwaltung angeschoben. Der Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit sprach in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig eine entsprechende Beschlussempfehlung aus. Das letzte Wort hat die Stadtvertretung. Weiterlesen: Demokratie-Verein appelliert an Büdelsdorf Zu ein...

