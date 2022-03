An Heinrich-Heine-Schule : Turnhalle in Büdelsdorf wird zur Aufnahmestelle für Ukraine-Flüchtlinge umgebaut

Am Sonnabend packten mehr als 50 freiwillige Helfer mit an. Von Schule und Sportvereinen gab es viel Verständnis. Der Büdelsdorfer TSV will sich sogar für geflüchtete Kinder engagieren.

Büdelsdorf | Mehr als 50 freiwillige Helferinnen und Helfer begannen am Sonnabend damit, die Sporthalle an der Heinrich-Heine-Schule in eine zentrale Aufnahmenstelle für Ukraine-Flüchtlinge umzubauen. Nach acht Stunden Arbeit waren auf 1.200 Quadratmetern Hallenfläche ein strapazierfähiger Vinylboden verlegt und 68 Betten aufgebaut worden. Weiterlesen: 615 Ukra...

