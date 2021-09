Büdelsdorfer ACO-Thormannhalle : Friedrich Merz schwört CDU auf Endspurt im Bundestagswahlkampf ein

230 Gästen kamen zu der Veranstaltung am Freitagabend. Merz sprach über die Themen Steuersenkung und Einwanderung – und ging dabei besonders auf die Aufnahme afghanischer Ortskräfte ein.

Rendsburg | Am Freitagmittag war Friedrich Merz in das achtköpfige Zukunftsteam des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet berufen worden. Am Abend kam er auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Johann Wadephul nach Büdelsdorf. Vor 230 Gästen in der ACO-Thormannhalle sprach Merz nicht nur über sein Kernthema „Wirtschaft und Finanzen“. Weiterlesen: Friedr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.