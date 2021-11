Büdelsdorf : Corona: Offener Termin führt wieder zu langer Schlange vorm Impfzentrum in Büdelsdorf

Bereits am Vormittag hatten rund 100 ältere Menschen ihre Booster-Impfung erhalten. Zudem kündigte der Kreis an, dass es in naher Zukunft mehr Termine geben wird.

Büdelsdorf | Das Interesse an freien Impfterminen bliebt hoch, sei es für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen. Auch an diesem Mittwoch, wie bereits in den Vorwochen, bildete sich vor dem ehemaligen Impfzentrum „Am Friedrichsbrunnen“ eine lange Menschenschlange. Als sich um 14.30 Uhr die Türen öffneten, war diese auf rund 200 Meter angewachsen. Viele Menschen inves...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.