Carneval-Club Rendsburg (CCR) : Nach fast zwei Jahren Pause: Karnevalisten feiern in Büdelsdorf Saisonauftakt 2021/22

In einer kleinen Runde feierte der Carneval-Club Rendsburg in die nächste Saison. Für das kommende Jahr gibt es große Pläne.

Büdelsdorf/Rendsburg | Der Carneval-Club Rendsburg (CCR) hat am Samstag, 20. November, seine 45. Session eröffnet. Rund 30 Vereinsmitglieder feierten im Hotel „Heidehof“ in Büdelsdorf. Bereits zum vierten Mal feierten die Karnevalisten ihre Auftaktveranstaltung in der Nachbarstadt. „Nach fast zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie geht es bei uns wieder los“, stellte d...

