Schwerer Unfall in Büdelsdorf : Frontal gegen Baum: 76-Jährige neben der Hollerstraße in ihrem Auto eingeklemmt

Aus bisher unbekannten Gründen kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit ihrem Mazda gegen einen Baum. Sie musste von der Feuerwehr herausgeholt werden und kam ins Krankenhaus.

Büdelsdorf | Am Donnerstag, 18. November, ereignete sich gegen 12 Uhr mittags auf der Hollerstraße in Büdelsdorf – Höhe der Einmündung zur Ulmenstraße – ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 76-Jährige mit ihrem orangefarbenen Mazda 2 die Hollerstraße aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Autobahn. Auch interessant: 23-Jähriger nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.