Büdelsdorf : Eine IT-Firma und ihr grüner Daumen – Naturschutz vor der Haustür

Wie könnte sich ein IT-Unternehmen für den Naturschutz einsetzen? Die Firma i & k software kümmert sich hauptsächlich um die problemlose Abwicklung von Geschäftsreisen – nebenbei pflanzt es Bäume und legt Blühflächen an.

Büdelsdorf | Das Aktionsnetzwerk „Gärten der Vielfalt“, an dem die Naturfreunde Büdelsdorf maßgeblich beteiligt sind, hat die Firma „i & k software“ ausgezeichnet, weil das Unternehmen seine Außenfläche am Neubau am Ortsausgang in Richtung Autobahn 7 naturnah gestaltet hat. Auch interessant: Gemeinsam gegen digitales Verbrechen: LKA holt sich Tipps bei Mobilcom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.