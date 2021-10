Neue Dorfstraße Büdelsdorf : Frust bei Uwe Wieck: Auto und Wohnmobil mit Graffiti und Essensresten beschmiert

Mehrmals seien seine Fahrzeuge in den vergangenen Monaten Opfer von Vandalismus geworden, ärgert sich der 78-jährige Büdelsdorfer. Bei anderen Fahrzeugen in der Straße seien sogar schon Scheiben eingeschlagen worden.

Büdelsdorf | Uwe Wieck ist frustriert: Unbekannte haben sein Auto und sein Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprüht. Beide Fahrzeuge hatte der Anwohner an der Neuen Dorfstraße in Büdesldorf geparkt. Weiterlesen: Randalierer zerstören Zaun und Glasflaschen – Kinder verletzen sich an Scherben Auf der Motorhaube und der rechten Seite seines blauen Suzuki sind die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.