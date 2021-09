Büdelsdorf : Gegen die Mehrheit der Anwohner: Gustav-Frenssen-Straße soll umbenannt werden

Für eine Änderung des Straßennamens muss vorher ein neuer Name festgelegt werden. Dieser soll unter Beteiligung der Anwohner gefunden werden. Über die Möglichkeiten, auch nach der Umbenennung der Gustav-Frenssen-Straße an dessen Leben und Wirken und seine Ideologie zu erinnern und gleichzeitig deutlich zu machen, warum die Straße umbenannt wurde, soll in der nächsten Ausschusssitzung am 11. November diskutiert werden. Die Umbenennung ist auch Thema bei der nächsten Sitzung der Stadtvertretung: Donnerstag, 16. September, 19.30 Uhr, Regionales Bürgerzentrum.