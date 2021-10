Starkregen in Rendsburg : Brückenstraße erneut überflutet – trotz wochenlanger Erneuerung im Sommer

Am Freitagvormittag sammelte sich Regenwasser in der Senke zwischen Rendsburg und Büdelsdorf. Ein Problem, das eigentlich als erledigt galt. An der Stelle waren die Abflüsse deutlich verstärkt worden.

Rendsburg | Mehrere Wochen lang war die Brückenstraße zwischen Rendsburg und Büdelsdorf teilweise gesperrt. Grund waren Tiefbauarbeiten. Arbeiter verlegten im Sommer im Grenzbereich zwischen den Städten größere Rohre. Ziel war, dass die Senke unter der Eisenbahnbrücke bei Starkregen nicht mehr überflutet werden sollte. Bei den Regenfällen am Freitagmorgen samm...

