Brückenstraße Rendsburg : Unfall beim Einfädeln vor der Baustelle: Lkw kollidiert mit Audi

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr. Der Lastwagen fuhr nach dem Vorfall einfach weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Aljoscha Leptin

09. Juli 2021, 12:49 Uhr

Rendsburg | Auf der Brückenstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr zwischen dem Einkaufszentrum „Rondo“ und dem Thormannplatz ein Unfall. Ein Audi-Fahrer, der in Fahrtrichtung Rendsburg unterwegs war, fädelte sich vor der Baustelle auf die linke Spur ein. Auf der Straße werden derzeit die Kanalrohre ausgetauscht. Daher steht an der Stelle nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Auto wurde beschädigt

Als der Audi-Fahrer sich schon fast vollständig auf auf der nun einspurigen Fahrbahn befand, fuhr von hinten ein Lkw auf. Dabei wurde das Auto beschädigt.

Um den Verkehr nicht komplett zum Erliegen zu bringen, fuhr der Audi-Fahrer noch bis zur Kreuzung am Thormannplatz weiter, bog rechts in die Gerhardstraße und hielt dort an. Er ging davon aus, dass der Lkw-Fahrer ihm folgen würde, um dann die Personalien austauschen zu können, teilt die Polizei mit. Doch der Lastwagen fuhr einfach weiter.

Laut Polizeiangaben soll es sich um einen weißen „Kies-Lkw“ handeln. „Als Kennzeichenfragment konnte lediglich ‚HE‘ und als Firmenaufschrift drei Buchstaben abgelesen werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wer Hinweise auf den Lkw geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331-2080 zu melden.