Heute 65 Jahre verheiratet : Brigitte und Hans Otto Kirchhof aus Hohenwestedt tanzten ins Glück

Am 9. Juni 1956 wurde in der Peter-Pauls-Kirche in Hohenwestedt geheiratet. Innerhalb von sechs Jahren kamen anschließend ihre Kinder Hans-Jürgen, Cordula und Detlef zur Welt.

Hohenwestedt | Heute ist ein großer Tag für Brigitte und Hans Otto Kirchhof, die ihre eiserne Hochzeit feiern dürfen. Die Ostpreußin aus Königsberg und der gebürtige Möreler lernten sich 1954 bei einem Reichsbund-Tanzvergnügen in Rendsburg kennen. Hochzeit in der Peter-Pauls-Kirche in Hohenwestedt Brigitte Baumann absolvierte zu der Zeit eine Ausbildung zur Da...

