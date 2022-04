Feuerwehreinsatz in Seefeld : Brennender Holzschuppen auf Bauernhof: 40 Einsatzkräfte rücken aus

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagnachmittag, 7. April, gegen 14.10 Uhr alarmiert. Besondere Herausforderung: Der Schuppen liegt direkt neben einer Maschinenhalle.

Seefeld | In Seefeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Donnerstag, 7. April, ein Holzschuppen auf einem Bauernhof in Brand geraten. Gegen 14.10 Uhr eilten rund 40 Einsatzkräfte zu dem Hof. Weiterlesen: Feueralarm in Rendsburg: Kreishaus wurde komplett geräumt Der Schuppen befindet sich direkt neben einer Maschinenhalle. Doch die Feuerwehrleute konnten...

