Bei Schacht-Audorf : Brennender Autotransporter gelöscht – A210 in Richtung Rendsburg wieder frei

Wann der Bereich wieder vollständig freigegeben werden kann, ist noch unklar. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Wasser nicht reichte.

Schülldorf | Die Polizei hat die A210 zwischen Kiel und Rendsburg am Donnerstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Kurz nach 13 Uhr stand ein Autotransporter mit Anhänger in Flammen. Geladen hatte der 40-Tonner nach Angaben von Jens Schnittka, stellvertretender Wehrführer in Rendsburg, neun Fahrzeuge. Feuerwehr musste mit Schaum löschen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.