Klettern, Springen, Hangeln : 11 von 23 Kindern meistern „Ninja Warrior“-Parcours beim TSV Breiholz

15 Stationen mit verschiedenen Hindernissen waren aufgebaut. Die Teilnehmer mussten sich an Sprungbrettern, Rollenbrettern, Ringen und am Barren beweisen. Eine weitere Parcours-Aktion ist bereits in Planung.

Breiholz | Das „Ninja Warrior“-Spektakel für alle Kinder ab zehn Jahren bot einen spektakulären Auftakt für das Sportwochenende des TSV Breiholz. In Anlehnung an die gleichnamige Fernsehshow konnten die Teilnehmer an 15 Stationen in der frisch renovierten Sporthalle zeigen, was sie konnten, und mussten sich ordentlich anstrengen, um den Parcours zu schaffen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.