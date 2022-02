Zweite Tat innerhalb drei Wochen : Bredenbek: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomat und rauben Geldkassetten

Erst vor drei Wochen hatten Unbekannte einen Automaten am Bahnhof in Felde mithilfe von Pyrotechnik geknackt 2015/16 war es entlang der Bahnstrecke Rendsburg-Kiel gleich zu einer Reihe von vergleichbaren Taten gekommen.

Bredenbek | Erst am 12. Januar wurde in Felde der Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt, nun wurden die Anwohner in Bredenbek am frühen Mittwoch, gegen 3.20 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Unbekannte hatten den Fahrkartenautomaten vollständig gesprengt. Teile des Geräts wurden sogar bis auf die Gleise geschleudert. Auch interessant: Unbekannter sprengt Fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.