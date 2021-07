Seit einem Jahr in Borgstedt : Bis zu 50.000 Pakete täglich: Amazon etabliert sich am Standort an der A7

Seit Mai 2020 schlägt der Logistikriese Wurzeln in der Region. Borgstedts Bürgermeister und der Unternehmensverband ziehen ein Jahr später ein positives Fazit. Anfängliche Befürchtungen hätten sich nicht bewahrheitet.

Borgstedt | Schon seit mehr als einem Jahr gibt es das Amazon-Verteilzentrum in Borgstedt. Seit dem 27. Mai 2020 schlägt der Logistikriese immer weiter Wurzeln in der Region, hat etwa die örtliche Grundschule mit 2000 Euro oder den Verein „Meer bewegen“ mit 5000 Euro unterstützt – und entwickelt sich auch selbst weiter. Jetzt feierte das Team in kleinem Rahmen Ge...

