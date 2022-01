Verwirrung um Johnson&Johnson : Wer gilt als geboostert? Rendsburg-Eckernförde passt Corona-Regeln an

Laut Landesverordnung gelten Personen als geboostert, die mit Johnson & Johnson und nachfolgend einmal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurden. Dies gilt ab sofort auch im Kreis, allerdings nur vorerst.

Rendsburg | Die verschärften Corona-Regeln, die am Mittwoch (12. Januar) in Kraft getreten sind, sehen beispielsweise für Besuche in Restaurants und Fitness-Studios eine Testpflicht auch für Genesene und Getestete vor. Ausnahmen gelten für Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. Doch wann gilt eine Person als geboostert? Darüber hatte es im Kre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.