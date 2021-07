Feuerwehreinsatz in Börm : Unbekannte legen Feuer: Schutzhütte für Wanderer brennt komplett ab

Der Bürgermeister beziffert den Schaden auf 5000 Euro und hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Tat ereignete sich bereits am 20. Juni.

Börm | Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte die Schutzhütte im Börmer Koog an der Weggabelung von Börm nach Bergenhusen und Wohlde bereits in der Nacht zu Sonntag, 20. Juni, abgebrannt. Weiterlesen: Einfamilienhaus in Rendsburg nach Küchenbrand unbewohnbar Um 4 Uhr morgens ging der Alarm ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bere...

