Börm : Osterhase bekommt Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr

70 Kinder hatten zuvor Nester gebastelt und freuten sich über Schokolade und ein Präsent.

Börm | Am Ostersonntag war der Osterhase zu Gast bei der Feuerwehr in Börm. Nach dem schönen Erfolg mit dem Nikolaus war es die zweite Aktion der Kameraden, um den Kindern im Ort eine Freude zu bereiten. Bei der Fahrt mit dem Feuerwehrauto durch das ganze Dorf wurden 70 Kinder beschenkt. Sie hatten zuvor gut sichtbar an der Straße ein Osternest gebaut. ...

